Италия откроет туристические коридоры с рядом стран за пределами ЕС

Италия откроется для туристов из ряда стран за пределами Евросоюза. Соответствующий указ был подписан главой итальянского Минздрава Роберто Сперанца, передает ТАСС.

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Отмечается, что в список таких стран вошли Мальдивы, Маврикия, Сейшельские острова, Доминиканская Республика, Египт (города Шарм-аль-Шейх и Марса-Алам) и Аруб. Власти планирует открытие страны на экспериментальной основе и с определенными условиями по безопасности.

Как отмечает агентство, РФ находится в списке стран, из которых въезд возможен по причине острой необходимости.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЕвросоюзИталия
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