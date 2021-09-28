Италия откроет туристические коридоры с рядом стран за пределами ЕС
Италия откроется для туристов из ряда стран за пределами Евросоюза. Соответствующий указ был подписан главой итальянского Минздрава Роберто Сперанца, передает ТАСС.
Отмечается, что в список таких стран вошли Мальдивы, Маврикия, Сейшельские острова, Доминиканская Республика, Египт (города Шарм-аль-Шейх и Марса-Алам) и Аруб. Власти планирует открытие страны на экспериментальной основе и с определенными условиями по безопасности.
Как отмечает агентство, РФ находится в списке стран, из которых въезд возможен по причине острой необходимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru