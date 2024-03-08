Истребитель США F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия
Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 прошел сертификацию для несения на борту ядерного оружия, сообщило издание Breaking Defense.
По информации журналистов, истребитель прошел процедуру еще в октябре прошлого года. Это первый боевой самолет, получивший сертификацию для ядерного оружия с начала 1990-х годов.
Ранее министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что F-35 принимают участие в миссиях в небе над Украиной. По словам главы ведомства, истребители используют для выявления позиций российских сил противовоздушной обороны.
В начале марта в Албании начала функционировать первая авиабаза НАТО на западе Балканского полуострова, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При пожаре в частном доме под Великим Новгородом погибли три человека
- Умер актер из «Моей прекрасной няни» Лоуренс
- Истребитель США F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия
- Натали Портман официально развелась с мужем после 11 лет брака
- В Белгородской области ПВО сбила два БПЛА самолетного типа
- СМИ: Зеленский задумался об увольнении Кулебы с поста главы МИД
- Житель Дагестана обстрелял трех мужчин из-за парковки машины
- Минобороны: Украина использует против ВС России токсичные химикаты
- Собянин: Общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля
- Два дома были повреждены в селе в Брянской области в результате обстрела ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru