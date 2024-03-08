Истребитель США F-35 сертифицировали для несения ядерного оружия

Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 прошел сертификацию для несения на борту ядерного оружия, сообщило издание Breaking Defense.

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По информации журналистов, истребитель прошел процедуру еще в октябре прошлого года. Это первый боевой самолет, получивший сертификацию для ядерного оружия с начала 1990-х годов.

Ранее министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что F-35 принимают участие в миссиях в небе над Украиной. По словам главы ведомства, истребители используют для выявления позиций российских сил противовоздушной обороны.

В начале марта в Албании начала функционировать первая авиабаза НАТО на западе Балканского полуострова, напоминает «Радиоточка НСН».

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