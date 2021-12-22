Структура «Ростеха» пожаловалась на пропажу 10 самолетов на 165 млн рублей

Десять легких самолетов сельскохозяйственного назначения Т-500 пропали в Казани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на структуру госкорпорации «Ростех» Обнинское научно-производственное предприятие (ОНПП «Технология»).

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Отмечается, что пропавшие самолеты стоимостью около 165 млн рублей ОНПП «Технология» заказывало у компании МВЕН.

«Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями», — рассказал первый заместитель генерального директора «Технологии» Алексей Будыкин.

Арестованные Т-500 должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова, десятый самолет использовали в качестве выставочного экземпляра.

По данным РБК, пропажу воздушных судов заметили 13 декабря во время судебной экспертизы. Федеральная служба судебных приставов по Татарстану начала доследственную проверку по статье «Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено», пишет Ura.ru.

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Фото: rostec.ru
ТЕГИ:СамолетыКазаньРостех
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