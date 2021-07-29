В США поддержали новые исследования происхождения COVID-19

«Госсекретарь Блинкен подтвердил, что США поддерживают планы ВОЗ по проведению дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе и в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие пандемии», — сообщил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

Блинкен назвал это исключительно важным вопросом для всего мира.

ООН призвала все страны, в том числе Китай, сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в расследовании причин появления коронавирусной инфекции. Ранее власти Китая отвергли план ВОЗ о продолжении изучения происхождения коронавируса на территории страны.

