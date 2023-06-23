Источник: ВМС США зафиксировали взрыв после исчезновения батискафа «Титан»
Американские ВМС зафиксировали звук разрушения корпуса батискафа «Титан» спустя несколько часов после начала погружения аппарата к месту залегания останков лайнера «Титаник». Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, почти сразу после потери связи с батискафом американские военные начали его поиск с помощью секретной гидроакустической системы для обнаружения подлодок.
«ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился "Титан"», — указал источник газеты.
Военные не могли с уверенностью заявить, что спровоцировало такой звук. Информацию передали руководителю поисково-спасательной операции, пишет RT.
Ранее были обнаружены обломки «Титана». По словам представителя Береговой охраны контр-адмирала Джона Маугера, в капсуле аппарата произошла «катастрофическая потеря давления», отмечает телеканал «360». Сообщалось о гибели экипажа батискафа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru