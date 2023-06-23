Источник: ВМС США зафиксировали взрыв после исчезновения батискафа «Титан»

По данным издания, почти сразу после потери связи с батискафом американские военные начали его поиск с помощью секретной гидроакустической системы для обнаружения подлодок.

«ВМС США проанализировали акустические данные и выявили аномалию, схожую с имплозией или взрывом, в непосредственной близости от места, где находился "Титан"», — указал источник газеты.

Военные не могли с уверенностью заявить, что спровоцировало такой звук. Информацию передали руководителю поисково-спасательной операции, пишет RT.

Ранее были обнаружены обломки «Титана». По словам представителя Береговой охраны контр-адмирала Джона Маугера, в капсуле аппарата произошла «катастрофическая потеря давления», отмечает телеканал «360». Сообщалось о гибели экипажа батискафа.

