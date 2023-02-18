Источник: Россия призовет Совбез ООН создать комиссию для расследования взрывов на «Северных потоках»

Россия призовет Совет безопасности ООН создать комиссию по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», проект соответствующей резолюции предполагает, что в группу войдут независимые международные юристы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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По словам собеседника агентства, СБ в проекте просит генерального секретаря ООН срочно создать комиссию для всестороннего и беспристрастного международного расследования происшествия. Резолюция нацелена на установление исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии, а также сообщников.

Предполагается, что юристов для комиссии выберет генсек международной организации, при этом в течение 14 дней он должен будет сообщить СБ о рекомендациях по модальностям группы расследователей.

Как отметил источник, резолюция осуждает подрыв «Северных потоков», указывая, что речь идет о диверсии. Также в документе отмечается, что атака на газопроводы произошла после неоднократных угроз в отношении магистрали со стороны властей США.

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:РасследованиеСеверный ПотокСеверный Поток-2Совбез ООНРоссия
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