Источник: Россия призовет Совбез ООН создать комиссию для расследования взрывов на «Северных потоках»

По словам собеседника агентства, СБ в проекте просит генерального секретаря ООН срочно создать комиссию для всестороннего и беспристрастного международного расследования происшествия. Резолюция нацелена на установление исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии, а также сообщников.

Предполагается, что юристов для комиссии выберет генсек международной организации, при этом в течение 14 дней он должен будет сообщить СБ о рекомендациях по модальностям группы расследователей.

Как отметил источник, резолюция осуждает подрыв «Северных потоков», указывая, что речь идет о диверсии. Также в документе отмечается, что атака на газопроводы произошла после неоднократных угроз в отношении магистрали со стороны властей США.

