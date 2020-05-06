Исследователь COVID-19 загадочно убит в США на пороге открытия

Выходец из Китая, профессор Бин Лю, изучавший коронавирус, убит в собственном доме в США. Предполагаемого убийцу учёного обнаружили также мертвым рядом с местом преступления. Об этом информирует полиция Питсбурга, в университете которого работал микробиолог.

Известно, что 37-летний Лю изучал клеточные механизмы, лежащих в основе распространения COVID-19, а также принципы осложнений, которые может вызвать новый коронавирус. Причём, как говорят коллеги профессора, прямо перед смертью он стоял на пороге важного открытия, отмечает Утро.ру.

Как уточнил представитель правоохранительных органов, тело учёного из Китая обнаружили в доме 2 мая с множеством огнестрельных ранений. Всё выглядело довольно необычно, поэтому полиция выдвинула версию об постановочном характере преступления.

Вскоре неподалёку от жилища профессора нашли автомобиль с застреленным мужчиной, который, предположительно, совершил убийство. По версии следствия, речь идёт о знакомом учёного и китайское происхождение микробиолога к происшествию отношения не имеет.

