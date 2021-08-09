Исследование: Украина с 8 августа живет в экологический долг

По его словам, эксперты ежегодно анализируют использование природных ресурсов во всем мире и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля.

Как отметил Малеванный, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. Отмечается, что на Украине в 2020 году эта дата пришлась на 24 июля — на две недели раньше.

Ранее сообщалось, что климатические изменения на территории Украины могут превратить страну в пустыню. Сейчас в стране примерно 20 млн гектаров земли подвержены пыльным бурям, а больше 6 млн гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии.

