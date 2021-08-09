Исследование: Украина с 8 августа живет в экологический долг
Украина исчерпала запас ресурсов, которые природа может возобновить за год, написал в Facebook глава Государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network.
По его словам, эксперты ежегодно анализируют использование природных ресурсов во всем мире и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля.
Как отметил Малеванный, если каждый год День экологического долга будет продвигаться на пять дней, то в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. Отмечается, что на Украине в 2020 году эта дата пришлась на 24 июля — на две недели раньше.
Ранее сообщалось, что климатические изменения на территории Украины могут превратить страну в пустыню. Сейчас в стране примерно 20 млн гектаров земли подвержены пыльным бурям, а больше 6 млн гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru