Испытания вакцины от коронавируса в Австралии остановили из-за ложных тестов на ВИЧ

Австралийская компания CSL и Университет Квинсленда временно завершили клинические испытания вакцины коронавируса. В заявлении компании говорится, что у некоторых испытуемых обнаружили ложноположительный диагноз ВИЧ.

В компании утверждают, что вакцина никаким образом не могла спровоцировать заболевание у добровольцев. Последующие тесты подтвердили отсутствие ВИЧ у испытуемых.

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CSL заявила, что несмотря на положительные результаты первой фазы клинических испытаний, компания по согласованию с правительством Австралии приостановит исследование вакцины до совершенствования устоявшихся процедур тестирования на ВИЧ.



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ФОТО: Сергей Венявский
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