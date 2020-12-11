Испытания вакцины от коронавируса в Австралии остановили из-за ложных тестов на ВИЧ
Австралийская компания CSL и Университет Квинсленда временно завершили клинические испытания вакцины коронавируса. В заявлении компании говорится, что у некоторых испытуемых обнаружили ложноположительный диагноз ВИЧ.
В компании утверждают, что вакцина никаким образом не могла спровоцировать заболевание у добровольцев. Последующие тесты подтвердили отсутствие ВИЧ у испытуемых.
CSL заявила, что несмотря на положительные результаты первой фазы клинических испытаний, компания по согласованию с правительством Австралии приостановит исследование вакцины до совершенствования устоявшихся процедур тестирования на ВИЧ.
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