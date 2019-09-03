Исполнительный и энергичный. Политолог о кандидатуре главы МВД Грузии на пост премьера
Руководитель грузинского Института стратегии и управления рассказал НСН, почему председатель правящей партии «Грузинская мечта» хочет видеть Георгия Гахарию во главе правительства страны.
Вице-премьер, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост главы правительства страны. Кандидатуру Гахарии выдвинул председатель партии «Грузинская мечта», бизнесмен Бидзина Иванишвили.
Накануне именно таким прогнозом с НСН поделился руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. По его словам, Гахария сможет сделать для Иванишвили то, чего не смог уходящий с поста премьера Мамука Бахтадзе.
«Иванишвили явно полагается больше на Гахарию, как на более твердого человека, исполняющего приказы, которые не смог бы исполнить Бахтадзе. Бахтадзе – это креатура сына Иванишвили, они вместе учились в Париже по экономическому профилю. А сейчас будет Гахария, который непосредственно из бизнес-структур Иванишвили. На посту министра внутренних дел он себя достаточно энергично проявил, очень предан [Иванишвили]», — сказал Пётр Мамрадзе.
Политолог добавил, что Гахария займет кресло премьер-министра без каких-либо проблем, так как перечить Иванишвили в Грузии никто не решится.
«У нас в Грузии практически нет внутрифракционной борьбы, потому что Иванишвили настолько выше всех и настолько рассматривается как хозяин, что если он сказал, что ему кто-то нужен – обычно это все не оспаривается», — отметил собеседник НСН.
Напомним, что когда только появились слухи о том, что главой правительства могут назначить министра внутренних дел Георгия Гахарию, оппозиция заявила, что это будет «плевком в лицо» грузинскому обществу, которое требует его отставки за разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства.
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