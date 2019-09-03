Исполнительный и энергичный. Политолог о кандидатуре главы МВД Грузии на пост премьера

Вице-премьер, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост главы правительства страны. Кандидатуру Гахарии выдвинул председатель партии «Грузинская мечта», бизнесмен Бидзина Иванишвили.

Накануне именно таким прогнозом с НСН поделился руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе. По его словам, Гахария сможет сделать для Иванишвили то, чего не смог уходящий с поста премьера Мамука Бахтадзе.

«Иванишвили явно полагается больше на Гахарию, как на более твердого человека, исполняющего приказы, которые не смог бы исполнить Бахтадзе. Бахтадзе – это креатура сына Иванишвили, они вместе учились в Париже по экономическому профилю. А сейчас будет Гахария, который непосредственно из бизнес-структур Иванишвили. На посту министра внутренних дел он себя достаточно энергично проявил, очень предан [Иванишвили]», — сказал Пётр Мамрадзе.