Испанскую Ла Лигу уличили в слежке за болельщиками

Испанское агентство по защите данных выписало штраф Ла Лиге (чемпионат Испании по футболу) в 250 тысяч евро за применение шпионских технологий в мобильном приложении. Это приложение было установлено более чем на 4 миллионах гаджетов. Оно позволяет следить за новостями и событиями лиги, а так же предоставляет информацию о командах и игроках из разных дивизионов.

Шпионская технология активировала микрофон и геолокацию пользователя. Система прослушивания и распознавания фонового шума в телефоне используется, как правило, для подбора контекстной рекламы. Однако Ла Лига не сообщила пользователям об использовании функций микрофона во время активации в своём приложении.

В самой лиге утверждают, что применяли эту технологию только для выявления пиратских трансляций игр чемпионата в барах и других местах. Юристы Ла Лиги собираются обжаловать решение о наложении штрафа.

