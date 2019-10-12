Испанский аристократ собрался на аквабайке обогнуть мир
Испанский аристократ, бизнесмен и спортсмен Альваро де Маричалар из Севильи отправился в кругосветное путешествие на аквабайке 10 октября. Поводом для акции стало 500-летие экспедиции Фернана Магеллана, сообщает РИА Новости.
Любитель экстремальных ощущений планирует повторить путь экспедиции Магеллана по реке Гвадалквивир через Санлукара-де-Баррамеду и Канары в Америку. На пути из Гибралтара через Атлантический океан за испанцем последует корабль сопровождения.
«Это судно будет оснащать меня топливом, водой, едой. Сначала я поплыву до Канар, оттуда в Америку: Бразилия, Аргентина, Чили, Центральная Америка, Мехико, США, Канада. Из Аляски на Камчатку, оттуда на Курилы, потом Япония и Филиппины, Африка», - рассказал Альваро де Маричалар.
Чтобы вновь вернуться в Севилью, по расчетам путешественника, ему потребуется полтора года.
Бизнесмен уже совершил уже 39 путешествий. На своем трехметровом аквабайке Numancia, способном без дозаправки преодолеть 220 морских миль, испанский аристократ установил множество мировых рекордов. Кругосветное путешествие он предпринимает впервые.
Ранее путешественники объяснили в эфире НСН значение рекорда Федора Конюхова в Тихом океане.
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