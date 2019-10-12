Испанский аристократ собрался на аквабайке обогнуть мир

Испанский аристократ, бизнесмен и спортсмен Альваро де Маричалар из Севильи отправился в кругосветное путешествие на аквабайке 10 октября. Поводом для акции стало 500-летие экспедиции Фернана Магеллана, сообщает РИА Новости.

Любитель экстремальных ощущений планирует повторить путь экспедиции Магеллана по реке Гвадалквивир через Санлукара-де-Баррамеду и Канары в Америку. На пути из Гибралтара через Атлантический океан за испанцем последует корабль сопровождения.

«Это судно будет оснащать меня топливом, водой, едой. Сначала я поплыву до Канар, оттуда в Америку: Бразилия, Аргентина, Чили, Центральная Америка, Мехико, США, Канада. Из Аляски на Камчатку, оттуда на Курилы, потом Япония и Филиппины, Африка», - рассказал Альваро де Маричалар.