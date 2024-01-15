Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за 40 кг продуктов в багаже

Испанского певца Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканской республики из-за 40 кг продуктов в багаже, передает газета ABC.

Сотрудники аэропорта обнаружили несколько сумок и пакетов со свежими продуктами, ввоз которых в Доминиканскую республику под запретом. Так, певец пытался провести чернику, клубнику, малину, фасоль и грибы.

В ноябре брат известного испанского исполнителя Хулио Иглесиаса был приговорён к шести месяцам тюрьмы по обвинению в преступление против государственной казны. Вердикт огласил Провинциальный суд столицы Испании.

Согласно материалам дела, Карлос Луис Иглесиас в должности главы коммерческой компании не предоставил налоговую декларацию или заявление о доходах от реализации в 2001 году трех земельных участков. Брата певца также обязали заплатить штраф и компенсацию на общую сумму в 30 миллионов евро, передает «Радиоточка НСН».

