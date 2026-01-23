Трамп отозвал приглашение Канады в Совет мира
Совет мира по сектору Газа отзывает приглашение о присоединении к структуре, направленное премьер-министру Канады Марку Карни. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Уважаемый премьер-министр... примите это письмо как официальное уведомление о том, что Совет мира отзывает направленное вам приглашение о присоединении Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, которые когда-либо были», - написал глава Белого дома.
До этого в Давосе Трамп и Карни заочно поспорили о положении Канады. Глава Белого дома отмечал, что Канада существует только благодаря США. При этом премьер Канады заявлял, что страна процветает, «потому что мы — канадцы», пишет «Свободная пресса».
Ранее представители 19 государств подписали устав Совета мира. По словам Трампа, к структуре также присоединились другие страны.
