Исландия отменила ковидные ограничения для туристов и местных жителей
Министр здравоохранения Исландии Свандис Сваварсдоттир заявил, что страна возвращается к нормальной жизни, сообщает пресс-служба правительства республики.
По его словам, в связи с ростом числа вакцинированных граждан, после совещания с главным эпидемиологом Исландии, было решено снять все ограничения, связанные с COVID-19.
В частности, исландцам больше не нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию, также были отменены лимиты на число участников массовых мероприятий.
Кроме того, с 1 июля туристам с сертификатом о вакцинации или переболевшим со справкой о наличии антител, больше не потребуется проходить тестирование на границе. Также от тестов освободили детей младше 16 лет. Отмечается, что учитываться будут только вакцины, одобренные ВОЗ, к которым пока не относится российский «Спутник V».
Ранее в Германии отказались считать вакцинированными туристов, привитых «Спутником V», сообщает RT. В Минздраве ФРГ отметили, что этот препарат ещё не одобрен для использования в Евросоюзе.
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