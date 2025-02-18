«Газе приготовиться?»: Операция Израиля в Ливане завершилась уничтожением «Хезболлы»

«В Ливане главной целью была ликвидация группировки «Хезболла». Сейчас ее остатки ведут бои не с израильской армией, а с армией Ливана, это главное достижение. Было сделано все, чтобы подкосить группировку и столкнуть ее с ливанской армией. Сейчас армия Израиля может освободиться, вывести войска, но Израиль помогает ливанской армии воздушной разведкой, спутниковой связью и так далее. Израиль высвобождает ресурсы, чтобы направить их в сторону сектора Газа, где вновь могут вспыхнуть боевые действия. «Хезболла» была просто уничтожена, основной удар пришелся на подрыв пейджеров, далее осталось только добить. Иран пытается эвакуировать остатки группировки, но ему не дают это сделать», - рассказал он.

Он подчеркнул, что армия Ливана теперь будет сотрудничать с Израилем, чтобы окончательно избавиться от влияния Ирана.

«Армия Ливана будет впредь сотрудничать с Израилем, израильская армия будет ее восстанавливать. Израильские советники, например, будут тренировать ливанских военных. Для Ливана это шанс взять контроль над своей страной, искоренить «Хезболлу» и влияние Ирана. Думаю, до конца этого года эта цель может быть достигнута, если Иран не будет обострять ситуацию, что маловероятно, так как грозит прямым столкновением с Израилем», - подытожил собеседник НСН.

Ранее Израиль объявил, что его войска будут выведены с территории Ливана, за исключением пяти стратегических точек, где они останутся на неопределенный срок. В заявлении говорится, что военные ЦАХАЛ работали в течение двух с половиной месяцев, чтобы добиться максимальных успехов в ходе наземной операции на юге Ливана.

Израиль начал «ограниченную наземную операцию» на юге Ливана в октябре прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

