Ирландия отменит бесплатное проживание для украинских беженцев

Глава ирландского правительства заявил о необходимости принять меры, которые замедлят приток беженцев. Варадкар считает, что Ирландии следует перенять опыт других государств, не предоставляющих украинцам неограниченное бесплатное проживание.

«Мы разместили сто тысяч человек, более ста тысяч за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры», — подчеркнул премьер.

Irish Times также отмечает, что ирландские власти рассматривают введение изменений в выплатах пособий. Мера призвана побудить переселенцев устраиваться на работу, пишет RT.

