Ирландия отменит бесплатное проживание для украинских беженцев
Правительство Ирландии до конца года обяжет беженцев с Украины оплачивать проживание самостоятельно. Об этом пишет Irish Times со ссылкой на премьер-министра страны Лео Варадкара.
Глава ирландского правительства заявил о необходимости принять меры, которые замедлят приток беженцев. Варадкар считает, что Ирландии следует перенять опыт других государств, не предоставляющих украинцам неограниченное бесплатное проживание.
«Мы разместили сто тысяч человек, более ста тысяч за последние два года. У нас нет жилья, мы используем палатки, мы используем контейнеры», — подчеркнул премьер.
Irish Times также отмечает, что ирландские власти рассматривают введение изменений в выплатах пособий. Мера призвана побудить переселенцев устраиваться на работу, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дроны атаковали базы США после визита Блинкена в Ирак
- В офисе Зеленского заявили, что оружие с Украины не утекает за ее пределы
- Ирландия отменит бесплатное проживание для украинских беженцев
- США, Япония и Южная Корея создадут группу против кибердеятельности КНДР
- Против боксера Иванова возбудили дело после стрельбы в Москве
- Около 500 россиян вернулись в Благовещенск из Хэйхэ
- ООН заявила о крупнейших потерях в организации из-за конфликта в секторе Газа
- Балицкий заявил о начале строительства железной дороги между Ростовом и Крымом
- The Telegraph: Израиль первым в истории провел бой в космосе
- На Земле зафиксировали мощную магнитную бурю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru