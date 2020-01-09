Иранский генерал объяснил отсутствие жертв при ударе по базам США
Иранский генерал Амир-Али Хаджизаде объяснил отсутствие жертв среди американцев после ракетного удара по базам США в Ираке.
Хаджизаде заявил, что Тегеран, нанося удар по территории соседней страны, стремился уничтожить технику и инфраструктуру американцев, а не убить побольше военнослужащих США.
Ранее сообщалось, что иранцы якобы предупредили Багдад о том, по каким именно целям будут наноситься удары. В свою очередь иракцы предоставили эти сведения американцам.
Иран нанес удар по базам США в Ираке в ночь на 8 января. Это стало ответом на уничтожение американским беспилотником иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
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