Иранский генерал объяснил отсутствие жертв при ударе по базам США

9 января 202017:29

Иранский генерал Амир-Али Хаджизаде объяснил отсутствие жертв среди американцев после ракетного удара по базам США в Ираке.

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Хаджизаде заявил, что Тегеран, нанося удар по территории соседней страны, стремился уничтожить технику и инфраструктуру американцев, а не убить побольше военнослужащих США.

Ранее сообщалось, что иранцы якобы предупредили Багдад о том, по каким именно целям будут наноситься удары. В свою очередь иракцы предоставили эти сведения американцам.

Иран нанес удар по базам США в Ираке в ночь на 8 января. Это стало ответом на уничтожение американским беспилотником иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
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