Иран заявил об отмене всех авиарейсов на фоне атаки Израиля
26 октября 202406:26
Авиарейсы в Иране отменены на фоне атаки Израиля. Об этом сообщает IRNA, ссылаясь на представителя иранской Организации гражданской авиации.
Отмечается, что рейсы по всем направлениям отменили до дальнейшего уведомления.
Ранее армия Израиля заявила об ударах по военным объектам Ирана. Атакам подверглись военные базы в иранских провинциях Илам, Тегеран и Хузестан. По данным СМИ, Израиль задействовал для ударов более ста самолетов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru