Иран заявил об отмене всех авиарейсов на фоне атаки Израиля

Авиарейсы в Иране отменены на фоне атаки Израиля. Об этом сообщает IRNA, ссылаясь на представителя иранской Организации гражданской авиации.

Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в Иране

Отмечается, что рейсы по всем направлениям отменили до дальнейшего уведомления.

Ранее армия Израиля заявила об ударах по военным объектам Ирана. Атакам подверглись военные базы в иранских провинциях Илам, Тегеран и Хузестан. По данным СМИ, Израиль задействовал для ударов более ста самолетов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ИранИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры