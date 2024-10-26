Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в Иране

«В ответ на месяцы непрерывных атак со стороны иранского режима... армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране», — указали в ЦАХАЛ.

Ранее в Тегеране прогремели взрывы. По данным агентства Fars, израильские силы атаковали несколько военных баз на западе и юго-западе столицы Ирана. В свою очередь, телеканал NBC News заявил, что удар, вероятно, был нанесен по казармам и складу оружия в Тегеране. Спасатели не получали запросов о каких-либо инцидентах в городе.

