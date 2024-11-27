Иран запустит тысячи центрифуг для обогащения урана в пику МАГАТЭ

Иран собирается ввести в эксплуатацию несколько тысяч новейших центрифуг собственной разработки для обогащения урана в качестве ответного шага на недавнюю резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. Об этом объявил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи в ходе переговоров с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Ранее о такой ответной мере сообщил спикер парламента Ирана без конкретизации по числу установок. Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Совет управляющих МАГАТЭ на минувшей неделе принял резолюцию с осуждением Тегерана за неполное сотрудничество с агентством по ядерной проблеме.