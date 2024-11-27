Иран запустит тысячи центрифуг для обогащения урана в пику МАГАТЭ
Иран собирается ввести в эксплуатацию несколько тысяч новейших центрифуг собственной разработки для обогащения урана в качестве ответного шага на недавнюю резолюцию Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии. Об этом объявил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи в ходе переговоров с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.
Ранее о такой ответной мере сообщил спикер парламента Ирана без конкретизации по числу установок. Как отмечет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Совет управляющих МАГАТЭ на минувшей неделе принял резолюцию с осуждением Тегерана за неполное сотрудничество с агентством по ядерной проблеме.
Документ, предложенный западными участниками, поддержали 19 членов совета. Россия, Китай и Буркина-Фасо голосовали против, 12 челнов воздержались и один не голосовал. МАГАТЭ призвало Иран предоставить технически достоверные объяснения, почему на двух ядерных объектах в окрестностях Тегерана инспекторы выявили наличие частиц переработанного урана.
Кроме того, резолюция призывает Иран предоставить специалистам МАГАТЭ доступ ко всем своим ядерным объектам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru