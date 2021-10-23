Иран возобновит выдачу туристических виз

Слова главы ведомства приводит РИА Новости. Как отметил Заргами, министерство «выполнило все необходимые процедуры, такие как получение разрешений и написание необходимых инструкций и указов».

Выдача турвиз будет возобновлена по распоряжению президента Ирана Ибрахима Раиси.

Ранее стало известно, что Россия с 9 ноября откроет авиасообщение с Ираном. Также возобновятся перелеты из РФ в Нидерланды, Норвегию, Швецию, Багамы, Оман, Словению, Тунис и Таиланд.

