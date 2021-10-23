Иран возобновит выдачу туристических виз
Власти Ирана с 23 октября возобновят выдачу туристических виз, приостановленную на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр культурного наследия, туризма и ремесел страны Эзатолла Заргами.
Слова главы ведомства приводит РИА Новости. Как отметил Заргами, министерство «выполнило все необходимые процедуры, такие как получение разрешений и написание необходимых инструкций и указов».
Выдача турвиз будет возобновлена по распоряжению президента Ирана Ибрахима Раиси.
Ранее стало известно, что Россия с 9 ноября откроет авиасообщение с Ираном. Также возобновятся перелеты из РФ в Нидерланды, Норвегию, Швецию, Багамы, Оман, Словению, Тунис и Таиланд.
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