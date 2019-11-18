Хаменеи устоит. Почему топливный бунт в Иране не приведет к революции

Москва не исключает, что к ухудшению ситуации в Иране могут быть причастны внешние силы, заявил в понедельник РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Как сообщалось ранее, в нескольких иранских городах в конце прошлой недели прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Сообщалось, что в ходе беспорядков погиб по меньшей мере один человек.

Россия продолжает внимательно следить за ситуацией в Иране. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что от этой страны сейчас зависят многие вопросы ближневосточной стабилизации.

«То, что произошли беспорядки, погибли люди – это очень плохо. Стабильность в Иране важна, поскольку эта страна играет большую роль на Ближнем Востоке. Тегеран занимается вопросами сирийского урегулирования. Есть серьёзное противостояние между Ираном и Саудовской Аравией. Нам нужно внимательно последить за развитием ситуации, и главное, чтобы демонстрации не приводили к человеческим жертвам», - уточнил сенатор.