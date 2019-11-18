Хаменеи устоит. Почему топливный бунт в Иране не приведет к революции
Эксперты в эфире НСН заявили, что прошедшие в стране протесты Запад пытался использовать в своих интересах, но России они крайне не выгодны.
Москва не исключает, что к ухудшению ситуации в Иране могут быть причастны внешние силы, заявил в понедельник РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Как сообщалось ранее, в нескольких иранских городах в конце прошлой недели прошли протесты, вызванные решением властей страны повысить цены на бензин. Сообщалось, что в ходе беспорядков погиб по меньшей мере один человек.
Россия продолжает внимательно следить за ситуацией в Иране. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что от этой страны сейчас зависят многие вопросы ближневосточной стабилизации.
«То, что произошли беспорядки, погибли люди – это очень плохо. Стабильность в Иране важна, поскольку эта страна играет большую роль на Ближнем Востоке. Тегеран занимается вопросами сирийского урегулирования. Есть серьёзное противостояние между Ираном и Саудовской Аравией. Нам нужно внимательно последить за развитием ситуации, и главное, чтобы демонстрации не приводили к человеческим жертвам», - уточнил сенатор.
России не безразлично, что происходит в практически соседней стране. В её интересах нынешнее развитие событий, т.е. прекращение акций протеста. Власти взяли ситуацию под контроль, в страну вернулось стабильность, авторитет верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по-прежнему высок, полагает генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
«Власть Ирана устоит. Речь не идёт о смене политической системы страны, но надо ей пронализировать ошибки. В чём они заключаются? Во-первых, в резком повышении цены на бензин. Во-вторых, они упустили серьёзную работу, проводимую западной агентурой внутри страны. В-третьих, они не учли степень протестного состояния иранского общества – акции прошли одновременно в десятках городов. Люди боятся, что повышение цены на бензин приведёт к повышению цен на все товары, но правительство заверяет, что никакого удорожания товаров не будет, поскольку соблюдены защитные механизмы», - убеждён эксперт.
Ранее НСН сообщила, что В Иране на фоне протестов отключили интернет. Доступ к интернету нa большей чaсти Иранa, где он доступен, был отключен, следует из дaнных NetBlocks. Проблемы стaли фиксировaть в пятницу, 15 ноября. В субботу, 16 ноября, количество подключений в стрaне упaло до 7%. Тaкже отключенa мобильнaя связь крупнейших оперaторов Ирaнa.
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