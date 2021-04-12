Иран продолжил обогащение урана на ядерном объекте в Натанзе
Иран продолжил обогащение урана на ядерном объекте в Натанзе после диверсии там, передает РИА Новости слова главы Организации атомной энергии и вице-президента Ирана Али Акбара Салехи.
Израиль устроил взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщает газета New York Times со ссылкой на источник в американской администрации. По данным издания, хорошо спланированный взрыв привел к отключению электроснабжения системы подземных центрифуг для обогащения урана. Их возвращение к работе будет возможно не ранее чем через девять месяцев. При взрыве получил переломы официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, его жизни ничего не угрожает.
По словам Салехи, взрыв не создал помех для работ по обогащению урана, а поврежденные центрифуги заменят на более современные. Это позволит выйти на уровень обогащения радиоактивного металла до уровня 50%.
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