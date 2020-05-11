Иран признал гибель 19 моряков из-за ошибочного пуска ракеты

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием в ходе учений военно-морских сил исламской республики, в результате которого погибли не менее 19 моряков, ещё 15 ранены.

Слова соболезнования высказаны в адрес главкома вооруженных сил, семьям погибших, народу Ирана, а также всем проходящим службу в армии страны, передает ТАСС.

Инцидент со вспомогательным судном Konarak иранских ВМС случился накануне в Оманском заливе.

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Согласно информации телерадиовещательной корпорации IRIB, в судно могла попасть ракета, ошибочно выпущенная с другого иранского корабля в ходе манёвров.

Директор политического отдела иранского информационного агентства Tasnim News Agency уточнил, что противокорабельную ракету выпустил фрегат Jamaran ВМС Ирана.

Как отмечает Ura.ru, этот корабль имеет на вооружении ракеты и торпеды китайского производства, и считается одним из самых современных во флоте Исламской республики.

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ФОТО: freedomoutpost.com
ТЕГИ:МорякиИранКорабли
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