Иран признал гибель 19 моряков из-за ошибочного пуска ракеты
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием в ходе учений военно-морских сил исламской республики, в результате которого погибли не менее 19 моряков, ещё 15 ранены.
Слова соболезнования высказаны в адрес главкома вооруженных сил, семьям погибших, народу Ирана, а также всем проходящим службу в армии страны, передает ТАСС.
Инцидент со вспомогательным судном Konarak иранских ВМС случился накануне в Оманском заливе.
Согласно информации телерадиовещательной корпорации IRIB, в судно могла попасть ракета, ошибочно выпущенная с другого иранского корабля в ходе манёвров.
Директор политического отдела иранского информационного агентства Tasnim News Agency уточнил, что противокорабельную ракету выпустил фрегат Jamaran ВМС Ирана.
Как отмечает Ura.ru, этот корабль имеет на вооружении ракеты и торпеды китайского производства, и считается одним из самых современных во флоте Исламской республики.
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