Иран признал гибель 19 моряков из-за ошибочного пуска ракеты

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования в связи с трагическим происшествием в ходе учений военно-морских сил исламской республики, в результате которого погибли не менее 19 моряков, ещё 15 ранены.

Слова соболезнования высказаны в адрес главкома вооруженных сил, семьям погибших, народу Ирана, а также всем проходящим службу в армии страны, передает ТАСС.

Инцидент со вспомогательным судном Konarak иранских ВМС случился накануне в Оманском заливе.