Иран пригрозил жестоко отомстить «врагам страны»

При этом Эрагы не уточнил, о ком именно идет речь.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после ракетного удара США в ночь на 3 января в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что Вашингтон ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. Он также добавил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном.

Бывший заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН объяснил, в чем выиграл президент США Дональд Трамп, отказавшись от военного ответа Ирану на обстрел военных баз в Ираке.



