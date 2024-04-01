Консульство Ирана в Дамаске попало под удар ВВС Израиля

Здание консульства Ирана в столице Сирии частично разрушено в результате удара авиации Израиля. Информацию об этом распространил иранский телеканал Al-Alam.

Источники канала уточнили, что посол Исламской республики Хоссейн Акбари и его семья не пострадали при воздушной атаке. РИА Новости уточняет, что удар был нанесён по строению, расположенному рядом с иранской дипмиссией. Известно о как минимум двоих погибших.

Сирийское государственное телевидение сообщило перед этим, что средства противовоздушной обороны отражают атаку в окрестностях Дамаска в юго-западном районе столицы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», израильская сторона регулярно обстреливает территорию Сирии. Днём ранее ВВС Израиля нанесли удары по объектам в пригородах Дамаска.

