Иран повысит чистоту обогащения урана после аварии на ядерном полигоне
Власти Ирана планируют обогащать уран до 60% чистоты, что значительно повышает его пригодность для использования в военных целях. Об этом пишет Reuters.
Такое решение принято руководством страны на фоне инцидента на ядерном полигоне, в котором Тегеран обвинил Израиль. Представитель Ирана на переговорах о ядерной сделке Аббас Аракчи позже заявил, что лишь небольшое количество урана будет обогащаться с чистотой 60%.
Ранее МИД РФ выразил беспокойство с тем, что ситуация с диверсией на иранском полигоне станет преградой на пути восстановления договора СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.
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