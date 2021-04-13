Иран повысит чистоту обогащения урана после аварии на ядерном полигоне

Власти Ирана планируют обогащать уран до 60% чистоты, что значительно повышает его пригодность для использования в военных целях. Об этом пишет Reuters.

Такое решение принято руководством страны на фоне инцидента на ядерном полигоне, в котором Тегеран обвинил Израиль. Представитель Ирана на переговорах о ядерной сделке Аббас Аракчи позже заявил, что лишь небольшое количество урана будет обогащаться с чистотой 60%.

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Ранее МИД РФ выразил беспокойство с тем, что ситуация с диверсией на иранском полигоне станет преградой на пути восстановления договора СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.



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ФОТО: РИА Новости
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