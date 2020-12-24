Иран ответил на обвинения США в атаке на посольство
Обвинения со стороны США об атаке в Багдаде американского посольства иранскими ополченцами безосновательны, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Дипломат посоветовал президенту США Дональду Трампу прекратить нагнетать напряженность в регионе и отказаться от авантюристских действий в свои «последние дни в Белом доме».
Особо охраняемая «зеленая зона» Багдада была обстреляна ракетами 21 декабря. Системы противоракетной обороны Ирака смогли остановить часть ракет, но некоторые их них упали рядом с посольством США и повредили жилой комплекс. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности к атаке ополченцев Ирана.
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