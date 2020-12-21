Госсекретарь США назвал виновных в нападении на «зеленую зону» Багдада

В атаке на особо охраняемый «зеленый» район иракской столицы Багдад виновны ополченцы, поддерживающие Иран. Об этом в Twitter написал Госсекретарь США Майк Помпео.

Глава Госдепартамента США отметил, что ополченцы действовали «грубо и безрассудно», и ранили местных жителей. Он добавил, что напавшие должны понести ответственность за свои действия в суде.

Очевидцы сообщили об авиаударе по Багдаду неизвестным БПЛА

Накануне «зеленая зона» Багдада, внутри которой находится посольство США, была обстреляна ракетами. Системы противоракетной обороны смогли остановить основную часть ракетного залпа, но оставшиеся снаряды упали на жилой комплекс и повредили несколько сооружений.



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ФОТО: РИА Новости
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