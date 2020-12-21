Госсекретарь США назвал виновных в нападении на «зеленую зону» Багдада
В атаке на особо охраняемый «зеленый» район иракской столицы Багдад виновны ополченцы, поддерживающие Иран. Об этом в Twitter написал Госсекретарь США Майк Помпео.
Глава Госдепартамента США отметил, что ополченцы действовали «грубо и безрассудно», и ранили местных жителей. Он добавил, что напавшие должны понести ответственность за свои действия в суде.
Накануне «зеленая зона» Багдада, внутри которой находится посольство США, была обстреляна ракетами. Системы противоракетной обороны смогли остановить основную часть ракетного залпа, но оставшиеся снаряды упали на жилой комплекс и повредили несколько сооружений.
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