В мире

Иран не будет вести переговоры с США

29 мая21:55

Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США, передает ТАСС.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.

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Хаменеи отметил, что Иран не против переговоров с другими правительствами, включая Европу.

79-летний Великий аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи — иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана (1981—1989), один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.

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ФОТО: фото Shutterstock
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