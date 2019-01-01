Иран не будет вести переговоры с США

Хаменеи отметил, что Иран не против переговоров с другими правительствами, включая Европу.

79-летний Великий аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи — иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана (1981—1989), один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.

