Иран не будет вести переговоры с США
Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с США, передает ТАСС.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани не исключил возможности переговоров с США, если Вашингтон снимет санкции с Тегерана и откажется от политики притеснения Ирана.
Хаменеи отметил, что Иран не против переговоров с другими правительствами, включая Европу.
79-летний Великий аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи — иранский религиозный и государственный деятель, второй Высший руководитель Ирана с 1989 года по настоящее время, президент Ирана (1981—1989), один из ближайших соратников лидера Исламской революции аятоллы Р. Хомейни.
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