Блинкен пригрозил Ирану разрывом связей в случае нападения на Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил главам внешнеполитических ведомств стран G7, что если ожидаемая атака Ирана на Израиль окажется столь же масштабной, как та, что имела место в апреле, то это может привести к окончательному прекращению всех будущих контактов между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломата, ознакомленного с телефонным разговором министров.

В ходе разговора, состоявшегося 4 августа, Блинкен выразил обеспокоенность возможной атакой со стороны Ирана, предупредив, что Тегеран может осуществить нападение в течение ближайших 24-48 часов.

МИД Ирана обвинил Израиль в убийстве главы политбюро ХАМАС

В воскресенье телеканал NBC News, ссылаясь на неназванного представителя израильского правительства, сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитской группировки «Хезболла».

Это предупреждение связано с недавним убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира «Хезболлах» Фуада Шукра в Иране, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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