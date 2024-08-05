Блинкен пригрозил Ирану разрывом связей в случае нападения на Израиль
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил главам внешнеполитических ведомств стран G7, что если ожидаемая атака Ирана на Израиль окажется столь же масштабной, как та, что имела место в апреле, то это может привести к окончательному прекращению всех будущих контактов между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломата, ознакомленного с телефонным разговором министров.
В ходе разговора, состоявшегося 4 августа, Блинкен выразил обеспокоенность возможной атакой со стороны Ирана, предупредив, что Тегеран может осуществить нападение в течение ближайших 24-48 часов.
В воскресенье телеканал NBC News, ссылаясь на неназванного представителя израильского правительства, сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитской группировки «Хезболла».
Это предупреждение связано с недавним убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира «Хезболлах» Фуада Шукра в Иране, передает «Радиоточка НСН».
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