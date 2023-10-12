Иракская авиакомпания Fly Baghdad стала летать во «Внуково»

Частная авиакомпания из Ирака Fly Baghdad с 12 октября начала выполнять полёты между Багдадом и московским аэропортом «Внуково». Об этом объявила администрация российской воздушной гавани.

Как заявили в руководстве московского аэропорта, данный иракский авиаперевозчик отвечает в полной мере всем необходимым стандартам функционирования.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», воздушный флот Fly Baghdad состоит только из шести судов - пяти самолетов Boeing 737 разных модификаций и одного Bombardier CRJ-200. Средний возраст авиалайнеров составляет 6 лет.

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Фото: t.me/flybaghdadairways
ТЕГИ:Внуково АэропортАвиакомпанияИрак

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