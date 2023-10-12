Иракская авиакомпания Fly Baghdad стала летать во «Внуково»
Частная авиакомпания из Ирака Fly Baghdad с 12 октября начала выполнять полёты между Багдадом и московским аэропортом «Внуково». Об этом объявила администрация российской воздушной гавани.
Как заявили в руководстве московского аэропорта, данный иракский авиаперевозчик отвечает в полной мере всем необходимым стандартам функционирования.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», воздушный флот Fly Baghdad состоит только из шести судов - пяти самолетов Boeing 737 разных модификаций и одного Bombardier CRJ-200. Средний возраст авиалайнеров составляет 6 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Столтенберг предостерег Иран и «Хезболлу» от вмешательства в конфликт
- Армия обороны Израиля сбросила на сектор Газа более 6 тысяч бомб
- В Госдуме призвали проверить уехавших из РФ звезд на предмет финансирования ВСУ
- Арбенина получила главную роль в сериале Гай Германики «Обоюдное согласие»
- Три человека пострадали в Саранске при падении столба на остановку
- Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал Невзорова на 40 тысяч рублей
- Иракская авиакомпания Fly Baghdad стала летать во «Внуково»
- Путин и Алиев проводят переговоры в Бишкеке
- Минцифры: На Госуслугах женятся в 6 раз чаще, чем разводятся
- Россиянина арестовали за изнасилование и убийство сестры в Уфе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru