Ирак собирается вывести иностранные войска после авиаудара по Багдаду
Власти Ирака инициировали вывод международной военной коалиции, возглавляемой США, из страны. Об этом заявили в офисе премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани, сообщает Reuters.
Судани высказался на следующий день после ликвидации лидера ополчения в Багдаде в результате удара США. Гибель командира спровоцировала недовольство в проиранских группировках. Их представители обратились к правительству Ирака с требование вывести международную военную коалицию.
«Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке», — заявили в офисе премьера.
В состав комитета также включили представителей военной коалиции.
Ранее американский беспилотник нанес удар по штабу иракского ополчения в Багдаде, пишут СМИ. Чиновник США на условиях анонимности подтвердил Reuters, что это была атака Вашингтона. По его словам, целью был автомобиль лидера ополчения, которого обвиняют в нападениях на силы США в стране, отмечает «Радиоточка НСН».
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