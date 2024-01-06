Ирак собирается вывести иностранные войска после авиаудара по Багдаду

Судани высказался на следующий день после ликвидации лидера ополчения в Багдаде в результате удара США. Гибель командира спровоцировала недовольство в проиранских группировках. Их представители обратились к правительству Ирака с требование вывести международную военную коалицию.



«Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке», — заявили в офисе премьера.

В состав комитета также включили представителей военной коалиции.

Ранее американский беспилотник нанес удар по штабу иракского ополчения в Багдаде, пишут СМИ. Чиновник США на условиях анонимности подтвердил Reuters, что это была атака Вашингтона. По его словам, целью был автомобиль лидера ополчения, которого обвиняют в нападениях на силы США в стране, отмечает «Радиоточка НСН».





