Ирак будет давать ливанцам бесплатные въездные визы

Прибывающим в Ирак ливанцам будут бесплатно выдавать въездные визы. Как сообщает агентство INA, такое распоряжение дал премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами республики Мухаммед ас-Судани.

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Отмечается, что решение было принято в связи с военными условиями, которые переживает Ливан.

Также будут продлены действующие визы и отменены штрафы для просрочку.

«Продлить действие въездных виз для граждан Ливана, находящихся в Ираке... Освободить от наказания ливанских граждан, которые в настоящее время нарушают закон, продлив пребывание в Ираке», - говорится в распоряжении.

Ранее в Минздраве Ливана заявили, что число погибших в результате авиаударов Израиля по поселениям на юге и востоке страны увеличилось до 558 человек, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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