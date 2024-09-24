Ирак будет давать ливанцам бесплатные въездные визы

Отмечается, что решение было принято в связи с военными условиями, которые переживает Ливан.

Также будут продлены действующие визы и отменены штрафы для просрочку.

«Продлить действие въездных виз для граждан Ливана, находящихся в Ираке... Освободить от наказания ливанских граждан, которые в настоящее время нарушают закон, продлив пребывание в Ираке», - говорится в распоряжении.

Ранее в Минздраве Ливана заявили, что число погибших в результате авиаударов Израиля по поселениям на юге и востоке страны увеличилось до 558 человек, сообщает RT.

