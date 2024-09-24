Ирак будет давать ливанцам бесплатные въездные визы
Прибывающим в Ирак ливанцам будут бесплатно выдавать въездные визы. Как сообщает агентство INA, такое распоряжение дал премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами республики Мухаммед ас-Судани.
Отмечается, что решение было принято в связи с военными условиями, которые переживает Ливан.
Также будут продлены действующие визы и отменены штрафы для просрочку.
«Продлить действие въездных виз для граждан Ливана, находящихся в Ираке... Освободить от наказания ливанских граждан, которые в настоящее время нарушают закон, продлив пребывание в Ираке», - говорится в распоряжении.
Ранее в Минздраве Ливана заявили, что число погибших в результате авиаударов Израиля по поселениям на юге и востоке страны увеличилось до 558 человек, сообщает RT.
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