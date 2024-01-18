Армию Пакистана привели в «чрезвычайно высокую» боевую готовность
Вооруженные силы Пакистана привели в «чрезвычайно высокую» боевую готовность. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, решение было принято на фоне обострения отношений страны с Ираном.
Как отметил неназванный представитель силовых структур, любая «авантюра» Тегерана против Исламабада получит силовой ответ.
Во вторник иранские силы ударили беспилотниками и ракетами по штабам группировки «Джейш аз-Зольм» в Пакистане. Пакистан в четверг заявил о серии ракетных ударов по «укрытиям террористов» в Иране и ликвидации нескольких боевиков. На фоне обострения премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар решил прервать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и вернуться в Исламабад, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru