Армию Пакистана привели в «чрезвычайно высокую» боевую готовность

Вооруженные силы Пакистана привели в «чрезвычайно высокую» боевую готовность. Об этом сообщает Reuters.

Премьер Пакистана экстренно вернется из Давоса из-за обострения отношений с Ираном

По данным агентства, решение было принято на фоне обострения отношений страны с Ираном.

Как отметил неназванный представитель силовых структур, любая «авантюра» Тегерана против Исламабада получит силовой ответ.

Во вторник иранские силы ударили беспилотниками и ракетами по штабам группировки «Джейш аз-Зольм» в Пакистане. Пакистан в четверг заявил о серии ракетных ударов по «укрытиям террористов» в Иране и ликвидации нескольких боевиков. На фоне обострения премьер-министр временного правительства Пакистана Анваар-уль-Хак Какар решил прервать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе и вернуться в Исламабад, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пакистанский военный
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