Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис Голливуда

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон удержала первую ступень рейтинга самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes. Ее доход с июня 2018 года по июнь 2019 год составил 56 миллионов долларов.

Она побила свой собственный рекорд заработка. В прошлом году Йоханссон также лидировала, с 40,5 миллиона долларов годовых за период с июня 2017 по июнь 2018 года.

В Forbes считают, что росту гонораров актрисы в четыре раза способствовала роль русской шпионки из отряда Мстителей в фильме «Черная Вдова».

София Вергара с доходом в 44,1 миллиона долларов заняла второе место рейтинга Forbes благодаря своей работе в сериале «Американская семейка». У Риз Уизерспун третье место в списке. Она смогла заработать 35 миллионов долларов, поднявшись по сравнению с прошлым годом на две позиции в рейтинге.

Также в пятерку наиболее успешных, по версии Forbes , актрис вошли Николь Кидман и Дженнифер Энистон.

Ранее кинокритик Антон Долин в эфире НСН оценил коммерческий успех последнего фильма «Мстители 4: Финал».

