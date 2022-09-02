Инвестор сообщил о скором крахе фондового рынка США

Быстрый рост цен после падения, который наблюдался летом на фондовом рынке США, означает, что скоро этот пузырь лопнет, сообщает New York Post со ссылкой на британского миллиардера, инвестора Джереми Грэнтэма.

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Он считает, что «суперпузырь» можно охарактеризовать «крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственного настроя Федеральной резервной системы». Он содержит в себе все три класса основных активов: жилье, акции и облигации. По словам инвестора, эти рыночные условия в точности соответствуют прошлым прецедентам.

В США выработаны эффективные механизмы для наращивания государственного долга, для объявления дефолта нет никаких оснований, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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