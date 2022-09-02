Инвестор сообщил о скором крахе фондового рынка США

Он считает, что «суперпузырь» можно охарактеризовать «крайне опасным сочетанием переоцененности всех активов, товарного шока и воинственного настроя Федеральной резервной системы». Он содержит в себе все три класса основных активов: жилье, акции и облигации. По словам инвестора, эти рыночные условия в точности соответствуют прошлым прецедентам.

В США выработаны эффективные механизмы для наращивания государственного долга, для объявления дефолта нет никаких оснований, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

