В Швеции заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля

Шведский министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Боли заявил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией, сообшает ТАСС.

По его словам, пока не ясно, что стало причиной инцидента, однако шведская сторона может констатировать, что он произошёл «во времени и пространстве, близком к заявленному повреждению газопровода» Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Карл-Оскар Боли добавил, что место повреждения кабеля находится в эстонских территориальных водах. В настоящее время Швеция, Эстония и Финляндия сотрудничают, чтобы выяснить причины произошедшего.

