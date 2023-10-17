В Швеции заявили о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля
Шведский министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Боли заявил о повреждении подводного телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией, сообшает ТАСС.
По его словам, пока не ясно, что стало причиной инцидента, однако шведская сторона может констатировать, что он произошёл «во времени и пространстве, близком к заявленному повреждению газопровода» Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
Карл-Оскар Боли добавил, что место повреждения кабеля находится в эстонских территориальных водах. В настоящее время Швеция, Эстония и Финляндия сотрудничают, чтобы выяснить причины произошедшего.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru