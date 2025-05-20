Интернет и мобильная связь отключились по всей Испании
По всей Испании отключились интернет и мобильная связь - всего через месяц после масштабного блэкаута.
Жители Мадрида, Валенсии, Барселоны, Севильи и Бильбао жалуются на отсутствие сигнала на смартфонах, проблемы с интернетом, а также отключения света. Также не проходят звонки на службу 112, власти опубликовали запасные номера для связи с экстренными службами.
Все основные операторы, включая Movistar, Vodafone и Orange подтвердили возникшую проблему, передает радиостанция LBC.
Предварительная причина - неудачное обновление сети телекоммуникационным гигантом Telefónica. Это оператор большинства мобильных сетей в стране.
Ранее, 28 апреля, массовые отключения электричества охватили сразу несколько европейских стран. Тяжелее всего пришлось жителям Испании и Португалии, также сбои фиксировались во Франции, Бельгии и Нидерландах, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru