Интернет и мобильная связь отключились по всей Испании

По всей Испании отключились интернет и мобильная связь - всего через месяц после масштабного блэкаута.

Испанские судьи засекретили расследование блэкаута в стране

Жители Мадрида, Валенсии, Барселоны, Севильи и Бильбао жалуются на отсутствие сигнала на смартфонах, проблемы с интернетом, а также отключения света. Также не проходят звонки на службу 112, власти опубликовали запасные номера для связи с экстренными службами.

Все основные операторы, включая Movistar, Vodafone и Orange подтвердили возникшую проблему, передает радиостанция LBC.

Предварительная причина - неудачное обновление сети телекоммуникационным гигантом Telefónica. Это оператор большинства мобильных сетей в стране.

Ранее, 28 апреля, массовые отключения электричества охватили сразу несколько европейских стран. Тяжелее всего пришлось жителям Испании и Португалии, также сбои фиксировались во Франции, Бельгии и Нидерландах, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Zuma / ZEUS
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