Институт демографии: Украина вернулась на 20 лет назад по показателю бедности
Уровень бедности на Украине вырос до 60%, заявила заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Украины Людмила Черенко, передает «РБК-Украина».
Так, в 2022 году уровень бедности в стране вырос в полтора раза и остался на примерно том же уровне в 2023 году. Отмечается, что по этому показателю страна вернулась на 20 лет назад.
Для победы над бедностью человечеству потребуется 230 лет, следует из доклада международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam. Уточняется, что пять богатейших людей мира с 2020 года увеличили свое состояние более чем вдвое, получая в среднем по $14 миллионов в час. В то же время около пяти миллиардов человек с 2020 года стали беднее.
Ранее Росстат сообщил о сокращении разницы в уровне дохода самых богатых и самых бедных россиян по итогу 2022. При этом на заработок богатейших граждан страны пришлось 26,7% от общего объема денежных доходов в стране, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru