Институт демографии: Украина вернулась на 20 лет назад по показателю бедности

Для победы над бедностью человечеству потребуется 230 лет, следует из доклада международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam. Уточняется, что пять богатейших людей мира с 2020 года увеличили свое состояние более чем вдвое, получая в среднем по $14 миллионов в час. В то же время около пяти миллиардов человек с 2020 года стали беднее.

Ранее Росстат сообщил о сокращении разницы в уровне дохода самых богатых и самых бедных россиян по итогу 2022. При этом на заработок богатейших граждан страны пришлось 26,7% от общего объема денежных доходов в стране, сообщает «Радиоточка НСН».

