Иностранцам полностью запретили въезд в Японию
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что из-за ситуации с коронавирусом было принято решение приостановить выдачу виз для иностранных бизнесменов, сообщает ТАСС.
Суга отметил, что среди тех, кто ранее въезжал и выезжал по действующим соглашениям о поездках в целях бизнеса, не выявлено случаев нового штамма коронавируса.
«Исходя из ситуации внутри нашей страны, а также того факта, что мы выявили ещё один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля», - сказал он.
В настоящее время в Токио и ещё 11 префектурах введён режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 7 февраля, сообщает RT.
Новые визы иностранцам перестали выдавать ещё с 28 декабря 2020 года после обнаружения нового штамма коронавируса. Теперь же отменены и послабления, сделанные для бизнесменов и бизнес-делегаций из 11 стран и регионов Азии, в том числе Китая, Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама, Сингапура, Малайзии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- Иностранцам полностью запретили въезд в Японию
- Рубль оказался сильно недооценённой валютой по индексу бигмака
- Источник назвал возможную дату послания Путина Федеральному собранию
- ВЦИОМ: Почти половина россиян довольна своей жизнью
- В Еврокомиссии осудили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru