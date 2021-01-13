Иностранцам полностью запретили въезд в Японию

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что из-за ситуации с коронавирусом было принято решение приостановить выдачу виз для иностранных бизнесменов, сообщает ТАСС.

Суга отметил, что среди тех, кто ранее въезжал и выезжал по действующим соглашениям о поездках в целях бизнеса, не выявлено случаев нового штамма коронавируса.

«Исходя из ситуации внутри нашей страны, а также того факта, что мы выявили ещё один штамм у приезжего из Бразилии, мы решили приостановить выдачу виз для таких категорий до окончания действия режима ЧС 7 февраля», - сказал он.

В настоящее время в Токио и ещё 11 префектурах введён режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 7 февраля, сообщает RT.

Новые визы иностранцам перестали выдавать ещё с 28 декабря 2020 года после обнаружения нового штамма коронавируса. Теперь же отменены и послабления, сделанные для бизнесменов и бизнес-делегаций из 11 стран и регионов Азии, в том числе Китая, Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама, Сингапура, Малайзии.

