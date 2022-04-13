Инфляция в Британии достигла наивысшего значения с 1992 года
Уровень инфляции в Великобритании в марте этого достиг наибольших показателей с 1992 года и составил свыше 7%. Об этом сообщает Национальная статистическая служба (ONS) Великобритании.
Цены на потребительскую корзину в Великобритании еще в январе выросли на 5,5% в годовом выражении. Особенно на цены в стране повлияли энергоносители. В 1992 году инфляция в стране составила 7,1%, однако с тех пор таких экономических показателей в Британии не фиксировали.
При этом в России инфляция только по официальным данным составила 16,7%. Кроме того, гиперинфляция наблюдается в Турции, она составила 61,1%. Значительный рост на товары и услуги фиксируют и в других европейских странах, например, в Германии (7,3%), Чехии (12,7%) и Испании (9,8%).
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин на выступлении в комитете Совфеда по бюджету заявил, что Минфин и Минэкономразвития РФ сейчас уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год. Он отметил, что официальный прогноз снижения будет больше 10%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru