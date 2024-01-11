Инфляция в Аргентине превысила 210%
По итогам 2023 года инфляция в Аргентине составила 211,4%, говорится в докладе республиканского Института статистики и переписи.
В декабре цены в Аргентине выросли на 25,5%. При этом в ноябре инфляция составляла 12,8%, в октябре — 8,3%.
В последний месяц года стоимость продуктов питания увеличилась на 29,7, пассажирских перевозок — на 31,7%.
Темпы роста цен ускорились после прихода к власти крайне правого политика Хавьера Милея. Он вступил в должность 10 декабря. Одной из первых мер новой команды стала девальвация курса песо к доллару с 366 до 800.
В конце декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе начались митинги против политики Милея. Активисты назвали его реформы незаконными, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: жительница Петербурга получила сотрясение при сходе снега с крыши
- Четыре человека погибли в автоаварии с грузовиком в Пензенской области
- В Белгороде автобусные остановки начали укреплять мешками с песком
- Госдеп не подтвердил возобновление США импорта нефти из России
- Инфляция в Аргентине превысила 210%
- В Москве начались съемки продолжения сериала «Молодежка»
- Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Толстого
- Зеленский пожаловался на отсутствие пользы от замороженных активов РФ
- В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,4
- Русскую школу в Финляндии закроют из-за сокращения числа учеников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru