Инфляция в Аргентине превысила 210%

В декабре цены в Аргентине выросли на 25,5%. При этом в ноябре инфляция составляла 12,8%, в октябре — 8,3%.

В последний месяц года стоимость продуктов питания увеличилась на 29,7, пассажирских перевозок — на 31,7%.

Темпы роста цен ускорились после прихода к власти крайне правого политика Хавьера Милея. Он вступил в должность 10 декабря. Одной из первых мер новой команды стала девальвация курса песо к доллару с 366 до 800.

В конце декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе начались митинги против политики Милея. Активисты назвали его реформы незаконными, передает «Радиоточка НСН».

