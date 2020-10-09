Индия закрыла самый богатый храм в мире из-за COVID-19

Работа всемирно известного храма Падманабхасвами (Господа Вишну) приостановлена до 15 октября. На такие меры власти Индии пошли после того, как у 12 его сотрудников была выявлена коронавирусная инфекция, отмечает РИА Новости.

Напомним, храм Падманабхасвами вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый в мире. В его сокровищницах находятся золотые и серебряные изделия, драгоценные камни и другие дары, поднесённые Вишну. Стоимость сокровищ оценивается в несколько десятков миллиардов долларов.

Добавим, Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в стране превысило 6,9 миллионов человек.

Индия стала второй в мире по количеству случаев COVID-19

К слову, в середине сентября стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с одной из крупных фармацевтических компаний Индии о поставке 100 миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к сделке.

Предполагается, что эта фирма будет участвовать в клинических испытаниях вакцины. Разрешение на испытание препарата и его поставку ещё должны дать профильные ведомства в Индии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХрамыКоронавирусИндия
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