Индия стала второй в мире по количеству случаев COVID-19
Индия вышла на второе место в списке стран по количеству случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса Сейчас в Индии 4,2 миллиона заболевших – больше, чем в замыкающей тройку Бразилии (4,14 миллиона пациентов). Лидируют по-прежнему США (6,2 миллиона инфицированных).
Как отмечает «Газета.ру», в Индии за последние сутки рекордный прирост новых случаев заражения – 90,8 тысячи.
В Индии с начала пандемии коронавируса переболели и вылечились уже 3,2 миллиона человек, скончались 71,6 тысячи пациентов. В Минздраве страны утверждают, что показатель летальности в Индии ниже, чем в среднем в мире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru