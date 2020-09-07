Индия стала второй в мире по количеству случаев COVID-19

Индия вышла на второе место в списке стран по количеству случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса Сейчас в Индии 4,2 миллиона заболевших – больше, чем в замыкающей тройку Бразилии (4,14 миллиона пациентов). Лидируют по-прежнему США (6,2 миллиона инфицированных).

Как отмечает «Газета.ру», в Индии за последние сутки рекордный прирост новых случаев заражения – 90,8 тысячи.

В Индии с начала пандемии коронавируса переболели и вылечились уже 3,2 миллиона человек, скончались 71,6 тысячи пациентов. В Минздраве страны утверждают, что показатель летальности в Индии ниже, чем в среднем в мире.

