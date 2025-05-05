Индия перекрывает подачу воды в Пакистан через плотины в Джамму и Кашмире на фоне обострения

Индия, как и предупреждала, перекрыла подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар на реке Чинаб на союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителя государственной гидроэнергетической компании NHPC Limited, который пожелал остаться неизвестным.

Индия предприняла такие действия в минувшую субботу после испытательного пуска баллистической ракеты Abdali, который осуществил Пакистан. Нью-Дели намерен предпринять аналогичные шаги на дамбе Кишанганга в Джамму и Кашмире на северо-западе Гималаев.