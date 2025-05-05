Индия перекрывает подачу воды в Пакистан через плотины в Джамму и Кашмире на фоне обострения

Индия, как и предупреждала, перекрыла подачу воды в Пакистан через плотину Баглихар на реке Чинаб на союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителя государственной гидроэнергетической компании NHPC Limited, который пожелал остаться неизвестным.

Индия предприняла такие действия в минувшую субботу после испытательного пуска баллистической ракеты Abdali, который осуществил Пакистан. Нью-Дели намерен предпринять аналогичные шаги на дамбе Кишанганга в Джамму и Кашмире на северо-западе Гималаев.

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Отношения между Нью-Дели и Исламабадом в очередной раз резко обострились после 22 апреля, когда в городе Пахалгам на севере Индии группа боевиков расстреляла туристов. Погибли 26 человек. Среди прочих мер индийские власти приостановили действие договора о водах Инда.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным The Times of India, службы безопасности Индии уничтожили укрытие вражеских бойцов в Джамму и Кашмире в округе Пунч, также конфискованы значительные объёмы оружия и боеприпасов.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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