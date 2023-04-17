Индия обогнала Китай по численности населения
Индия стала самой населенной страной мира, сообщают СМИ со ссылкой на данные аналитического портала MarketWatch.
На 17 апреля численность населения Индии достигла 1 425 937 441 человек. В Китае проживают почти на на 200 тысяч меньше.
Эксперты указали на период «демографического дивиденда» в Индии. Он характеризуется экономическим ростом на фоне большого количества нетрудоспособных жителей.
Приезжих из соседних стран не хватит для восполнения убыли населения России, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» экс-глава ликвидированной Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов. По его мнению, за улучшение ситуации с демографией должны взяться популярные блогерши.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru