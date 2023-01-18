«Больная цивилизация»: Демограф предрек снижение численности населения после 2070 года

Ранее стало известно, что Индия по данным на конец 2022 года опередила Китай по численности населения на пять миллионов человек. Сейчас в Китае проживает 1,412 млрд человек, в Индии — 1,417 млрд человек. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Крупнов спрогнозировал уменьшение численности мирового населения к концу XXI века.

«Несмотря на гигантскую численность населения в Индии и Китае, даже эти две страны уже не в состоянии демографически воспроизводить себя, дети не замещают родителей. Чтобы было простое замещение, нужно 2,15 детей на одну женщину. Родители уходят из жизни, соответственно, их замещают чуть больше, чем двое детей. Китай и Индия — индикаторы того, что происходит сейчас на планете, перенаселение нам не грозит. Согласно официальному докладу ООН, озвученному в конце 2022 года, примерно к 2070 году стабилизируется численность населения Земли (по разным прогнозам, она достигнет 11-12 миллиардов) и, скорее всего, начнет снижаться. Через десять лет средний суммарный коэффициент рождаемости станет меньше 2,15. Есть страны, где рождаемость кажется нам очень высокой. Во всех развитых странах рождаемость очень низкая. В целом человечество перестает демографически воспроизводить себя», — сказал Крупнов.

Собеседник НСН объяснил опасность этой тенденции в долгосрочной перспективе.

«Объясню на примере России. Нашу страну ждет демографический обвал. Если ничего не поменяется к концу текущего столетия, нас останется 70 миллионов, то есть половина от нынешнего населения самой большой страны в мире. Вокруг нас при этом будет около десятка миллиардных цивилизаций. Выживем ли мы при этом с точки зрения и обороноспособности, и экономики, большой вопрос. Еще один момент — у нас уже сейчас численность экономически активного (то есть участвующего в производительном труде по возрасту) населения ежегодно сокращается почти на миллион. Вследствие этого снижается часть вклада в ВВП примерно на 1% ежегодно. Происходит вымирание человечества. Наша цивилизация очень серьезно больна, возможно, даже неизлечимо. То есть через два столетия человечество практически исчезнет», — подчеркнул демограф.

В заключение Крупнов отметил, что индийский этнос не сможет вытеснить другие цивилизации даже при том, что Индия сейчас занимает первое место по численности населения.

«Во-первых, в Индии в течение максимум двадцати лет рост численности населения прекратится, скажу больше — она начнет снижаться, если нынешний расклад не поменяется. Во-вторых, резко набирают силу другие цивилизации. Например, в Африке сейчас полтора миллиарда человек, а к концу столетия население африканского континента достигнет четырех миллиардов, одним из лидеров по численности населения станет Нигерия. Что будет с Индией, мы не знаем. В том же Китае прогнозируется снижение до 800 млн, а то и до 600 млн человек. Вполне возможно, что нынешние мировые лидеры по численности населения уйдут на третье-пятое места», — подытожил он.

Ранее Крупнов заявил, что в ближайшие несколько десятилетий Индия станет лидером по числу населения, однако ее коэффициента рождаемости недостаточно для простого демографического производства. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

