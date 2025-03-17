Индийские СМИ обсудили баннеры RT в преддверии международной конференции
Баннеры с изображением индийского премьер-министра Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина «являются продуманным шагом по укреплению российского влияния в Индии». Как пишет RT, такими словами индийский канал News18 прокомментировал появившуюся в Дели рекламу телеканала.
Также в материале отмечается, что плакаты, размещённые в преддверии международной конференции по геополитике и экономике, намекают на то, что на мир следует смотреть «через призму России».
Англоязычное индийское издание Hindustan Times, назвало баннеры «эффектными», а телекомпания NDTV отметила, что эта реклама «продвигает достоверный взгляд» на российско-индийское партнёрство, которое «выдерживает испытание временем».
Ранее в индийском Минобороны заявили, что Россия и Индия подписали контракт стоимостью 248 миллионов долларов на закупку двигателей для танков Т-72, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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