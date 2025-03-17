Индийские СМИ обсудили баннеры RT в преддверии международной конференции

Также в материале отмечается, что плакаты, размещённые в преддверии международной конференции по геополитике и экономике, намекают на то, что на мир следует смотреть «через призму России».

Англоязычное индийское издание Hindustan Times, назвало баннеры «эффектными», а телекомпания NDTV отметила, что эта реклама «продвигает достоверный взгляд» на российско-индийское партнёрство, которое «выдерживает испытание временем».

Ранее в индийском Минобороны заявили, что Россия и Индия подписали контракт стоимостью 248 миллионов долларов на закупку двигателей для танков Т-72, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».